◆第５６回明治神宮大会第２日▽大学の部１回戦神奈川大１０―１東亜大＝７回コールド（１５日・神宮）４年ぶりに出場した神奈川大が１５安打１０得点の猛打で東亜大を圧倒。楽天から育成４位で指名された金子京介内野手（４年＝盛岡大付）は「４番・一塁手」で出場し、３打数３安打３得点と躍動した。「神宮球場はあこがれの場所だったので、楽しくできました」。チームの初戦突破に貢献した金子は笑顔で話した。金子にと