国民民主党の玉木雄一郎代表が１５日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ガソリン価格が下がっていることを報告した。玉木氏は「ガソリンが下がり始めました」と書き始めると、「１１月１３日に５円、１１月２７日に１０円、１２月１１日に１５円下がって、１２月３１日に減税（暫定税率廃止）に置き換わります」と報告。「多くの国民の皆さんに政策実現を実感いただけることが本当に嬉（うれ）しい」と喜びをつづった。