旧天竜林業高校で起きた贈収賄事件で、有罪となった元校長の再審請求に伴う三者協議が14日開かれ、裁判所は検察に証拠の開示を促したということです。旧天竜林業高校の元校長 北川好伸さんは2006年、中谷良作元天竜市長の孫の大学推薦入試で便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして有罪が確定しました。14日の三者協議で弁護団は、現金の授受があったとされる時間帯に中谷さんが銀行にいたことを示す新証拠の補充書を提出。裁