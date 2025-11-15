七五三の日の11月15日、福岡県太宰府市の太宰府天満宮は、子どもたちの健やかな成長を願う家族連れでにぎわいました。太宰府天満宮では15日、晴れ着に身を包んだ子どもと、その親たちが七五三参りに訪れ、子どもたちの健やかな成長を祈願していました。■男児（5）「（大きくなったら何になりたい？）パトカー（警察官）泥棒を捕まえたい」■女児（6「（小学校入ったら何かしたいこととかある？）お友達をいっぱい増やした