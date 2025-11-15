全国高校サッカー選手権静岡県大会は15日決勝戦が行われ、浜松開誠館がPK戦の末、藤枝東を破り3年ぶり3回目の優勝を果たしました。準決勝で前回王者の静岡学園を破り波に乗る伝統校・藤枝東と高校総体との県二冠を目指す浜松開誠館の対戦となった決勝戦。両チーム、再三チャンスは作るもののお互い堅い守備に阻まれスコアレスで試合は延長戦へ。一進一退の熱戦は0-0のまま延長戦でも決着がつかず、勝負の行方はPK戦に