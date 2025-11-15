1年前に101歳で亡くなった三笠宮妃百合子さまの「墓所一周年祭の儀」が15日午後行われ、皇族方が参列されました。天皇陛下の大叔母にあたる百合子さまは去年11月15日、101歳で亡くなられました。15日は都内の豊島岡墓地で「墓所一周年祭の儀」が行われ、喪主を務めた孫の彬子さまや、秋篠宮ご夫妻、二女の佳子さま、長男・悠仁さまら9人の皇族が参列されたほか、元皇族や親族らも出席しました。彬子さまは墓前に玉串を捧げて拝礼し