長野県飯山市の千曲川で15日、狩猟のため2人が乗っていたボートが転覆しました。けがはありませんでしたが猟銃1丁が川に落ちて警察が捜しています。警察によりますと15日午後0時半すぎ、飯山市の千曲川で「ボートが転覆して猟銃を川に落とした」などと警察に通報がありました。ボートには男女2人が乗り自力で脱出してけがはありませんでしたが下高井郡内に住む73歳男性が所持していた猟銃1丁が川に落ち行方が分