最下位に沈んだロッテの建て直しを図るサブロー（大村三郎）新監督は、PL学園出身で、出身高校別ランキングでは歴代トップタイの6人目のプロ野球監督となる。だが、過去に指揮を執った5人のOB監督がいずれも結果を出せなかったことから、「“負の連鎖”を止められるか」と、別の意味でも注目を集めている。それでは、PL学園と並んで歴代最多のプロ野球監督を輩出しているのは、どの高校か？出身高校別ランキングを紹介する。【