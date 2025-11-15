ドジャースで働いて40年目の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が15日までに自身のインスタグラムを更新。大谷翔平投手、真美子さん夫妻との3ショットを公開し、反響を集めた。スーフー氏は「MVPおめでとう！ショウヘイ」とつづり、大谷夫妻との3ショットを投稿。ドジャースはワールドシリーズを制し、3日（日本時間4日）にロサンゼルスで優勝パレードを行っており、その時のオフショットとみられる。大谷は13日（日本