狩猟免許を取得しているお笑いコンビ、ガクテンソクのよじょう（44）が15日、X（旧ツイッター）を更新。猟銃を持って入山したとみられる写真を公開した。よじょうは趣味を発信する専用のアカウントから「本日から猟期に突入です。皆様ご安全に！！」とポスト。切り開かれた山をバックに猟銃を手にする写真を公開した。よじょうの投稿に対し「お疲れ様です！熊にお気を付けてください」「でた！動物に気配感じられない男」「熊に