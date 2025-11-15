群馬出身のタレント中山秀征（58）とタレント井森美幸（57）が、14日放送のニッポン放送「中山秀征と井森美幸のオールナイトニッポンGOLD〜上州鶴の会スペシャル〜」（金曜午後10時）に出演した。「上州鶴の会」は、2008年から群馬県の観光大使「ぐんま大使」を務めている中山と井森を中心に、群馬出身のタレントなど、各ジャンルのメンバーが集まる会で2年前に発足。今回は初めての番組になった。中山は「僕らは大使ですけど、特