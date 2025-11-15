本当に？気難しく孤立しがちだったゴッホ。中学校もやめた彼を慕うのは4歳年下の弟・テオ／まんが人物伝 ゴッホ（1）パリでの才能の開花、耳切り事件…ドラマに満ちた人生を歩んだ画家、フィンセント・ファン・ゴッホの人生を絵画と共に読み解く！生前に売れた作品はわずか1枚であったにも関わらず、今や世界中で愛される画家として名を知られるゴッホ。しかし彼の人生は決して順風満帆とは言えず、挫折を重ねて失意のうちにこの世