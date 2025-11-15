将棋の"永世竜王"藤井聡太六冠に小学生100人が立ち向かいました。15日開催されたイベントは、抽選で選ばれた小学生およそ100人が藤井聡太六冠や伊藤匠二冠ら6人の棋士や女流棋士に挑みました。今月13日に「永世竜王」の資格を得た藤井六冠が繰り出す手に、子どもたちは悩まされながらも楽しみつつ対局を行いました。参加した小学生（8）「（将棋のどんなところが好き？）勝ち負けがつくところ」「プロ棋士になって藤井さんのタイト