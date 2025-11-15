プロ野球・巨人は15日、育成ドラフト1位で指名した冨重英二郎投手と仮契約を結びました。支度金は290万円、年俸は400万円となります。（金額はいずれも推定）背番号は「011」です。冨重投手は東海大相模、国際武道大、バイタルネットからBCリーグ神奈川フューチャードリームスを経て、今回、育成ドラフトで指名されました。仮契約を終えては「改めて、プロ野球選手になったのを自覚して、人として、選手として、成長していきたいと