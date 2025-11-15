楽天から4位指名を受けた学法石川・大栄利哉捕手（18）が15日、福島県内で入団交渉に臨み、契約金3500万円、年俸550万円で契約に合意（いずれも金額は推定）。「本当に身が引き締まる。まだまだ入団まで時間があるので、もう1回気合を入れ直して練習に取り組みたい」と力を込めた。地元東北の福島県いわき市出身の18歳。担当の近藤スカウトから「愛される選手になってほしい」と期待され「野球だけじゃなく、人間性もしっかり