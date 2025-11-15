明日16日(日)も全国的に晴れて、紅葉狩り日和となるでしょう。北海道では天気がゆっくり下り坂で夜になると雨が降り出す所がありそうです。明日16日も全国的に晴天紅葉狩り日和明日16日(日)は、移動性の高気圧に日本列島は引き続き覆われるでしょう。そのため、沖縄や九州から東北の広い範囲でスッキリとした晩秋の青空が広がる見通しです。紅葉狩りなどのお出かけや、洗濯物を干すにも良さそうです。七五三など晴れの姿も透き通