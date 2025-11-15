富山県滑川市は15日、自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」でクマ1頭を駆除した。県内では4例目。けが人はいない。市や滑川署によると、15日午前11時過ぎ、同市本江で住民から「子グマを見た」と110番があった。茂みに入るクマが確認され、住民退避や交通規制を実施。捕獲態勢が整った午後1時、市長が発砲許可を出し、同30分ごろ計3発発砲して駆除した。クマは雌で、体長約70センチ、体重9キロの幼獣。