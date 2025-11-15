シンシア・エリボさんがとっさにグランデさんの身を守る様子/@tacotrvck_vb/X via Reuters（CNN）シンガポールで行われた映画「ウィキッド 永遠の約束」の試写会で、歌手のアリアナ・グランデさんが警備を突破した男に襲われ、共演者のシンシア・エリボさんがとっさにグランデさんの身を守りに入る出来事があった。SNS上の動画にはこの場面が捉えられている。男は公共の場での迷惑行為の罪で訴追された。CNNはアリアナさんの代理人