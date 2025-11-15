お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が14日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）とともに生出演。ガーシーこと元参院議員の東谷義和氏に駅で遭遇したと明かした。粗品は「たまたま品川駅ついて。エスカレーター乗ってたら、ガーシーと会ったわ、さっき」と切り出した。「うれしかってんな。俺好きやねん」と言った上で「衝撃の事実が発覚して。エスカレーターで、下