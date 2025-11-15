歌手和田アキ子（75）が15日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏との交流についてコメントした。勝俣州和が関西のテレビ番組で、和田に関して「人間性は素晴らしい」などと話していたとの情報がこの日、リスナーから番組にもたらされた。同リスナーによると、同番組には当時大阪市長だった橋下徹氏も出演しており、大阪市の