ボートレースの女子トップ選手として長年活躍し、今年８月１９日に引退した日高逸子さんが１１月１５日、馬主関係者に招待され東京競馬場に来場。日高さんをはじめ元レーサーの宮本紀美さん、現役の田村美和、中沢宏奈が競馬を観戦した。競馬は初心者だという日高さんは「レースの買い方も分からなくて（笑）。今日は応援馬券？っていうのを買って当たりました」と破顔一笑。「最近は色々呼ばれることが多くて、結構忙しいん