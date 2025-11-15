JVCケンウッドは、Victorブランドより、テレビの音声が聞き取りやすいようサポートする“みみ楽”シリーズのテレビ用ポータブルワイヤレススピーカー「SP-WS10BT」を2025年11月下旬より発売します。実売予想価格は3万1000円（税込）。 「SP-WS10BT」 記事のポイント テレビ用ワイヤレススピーカーはシニア向けの製品が多くデザインが後回しにされがちですが、こちらはウッドキャビネットを使った高級感のあるデザインで