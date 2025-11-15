◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第5戦アメリカ大会(日本時間15日〜17日、アメリカ・レイクプラシッド)フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ第5戦・アメリカ大会の初日が行われ、ペアのショートプログラム(SP)で三浦璃来選手&木原龍一選手が2位となりました。“りくりゅうペア”の愛称で知られる2人は今季、GPシリーズ第1戦・フランス大会で2位以下に20点以上の差をつけて優勝しています。一方、今大会にはGP