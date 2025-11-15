横田めぐみさんが拉致されて15日で48年。拉致問題担当相を務める木原官房長官は新潟県でめぐみさんの拉致された現場を視察し、一日も早い解決に向けた決意を語りました。木原長官は、横田めぐみさんの弟の拓也さん、哲也さんの案内で、めぐみさんが通っていた中学校から当時の自宅周辺、海岸までの道のりを歩いて視察しました。木原拉致相・官房長官 「本当に閑静な住宅地でありながら、我が国の主権や国民の安全が損なわれるよう