スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）が15日、公式サイトを更新。空白になっていた「一河角乃／ゴジュウユニコーン」役に女優の志田こはく（21）を抜てきしたことを発表した。 【写真】事実上の後任に決まった志田こはく 現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）では、女優の今森茉耶（19）が同役を番組開始当