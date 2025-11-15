15日の午前、愛知県新城市の新東名高速・下り線のトンネル内で、乗用車やトラックなど5台が絡む事故があり、このうち1台が横転するなどしました。 【写真を見る】愛知・新城市の新東名高速トンネル内でトラックなど5台が絡む事故名古屋高速でも車がトラックに追突 事故があったのは、愛知県新城市の新東名高速・下り線の本宮山トンネルです。 愛知県警高速隊によりますと、15日午前10時ごろ、追い越し車線で乗用車2台とトラッ