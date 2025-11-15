「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）試合前練習中、阪神の森下翔太外野手と巨人・岡本和真内野手がとびきりの笑顔を浮かべる場面があった。左手にバットを２本持ち、右手にはヘルメットを持った森下。笑いをこらえきらず、上半身をかがめるようにして爆笑し、目は完全につむった状態になっている。そんな森下を横から見つめる岡本も柔らかい笑みを浮かべており、２人の関係性と、リ