テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の一河角乃／ゴジュウユニコーン役に、俳優の志田こはくが決定したことが１５日、同局から発表された。同役は俳優の今森茉耶が演じ、初の女性ブラック戦士として話題となった。だが、２０歳未満での飲酒が発覚し、今月８日に降板が発表されていた。今森は所属事務所からも契約解除された。同局はこの日、報道各社に「３０日（日）放送の第４０話か