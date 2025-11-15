「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）初戦を前に試合前練習が行われ、練習後の隅田に韓国メディアが殺到した。同投手については１４日、前日会見で韓国代表の柳志荽監督が大谷、山本らＭＬＢ所属の日本人以外で、注目する選手として「隅田投手」と即答。「記録を調べて見ると（対戦）１１イニングで１失点。ＷＢＣでも活躍するでしょうから、備えておかないといけない」と警戒