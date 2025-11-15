ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ビサウ線を2026年3月21日に開設する。イスタンブール発が月・土曜、ビサウ発が火・日曜の週2往復をダカール経由で運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が9時間35分、ビサウ発が9時間5分。ビサウはアフリカ西部、ギニアビサウの首都。西アフリカにはこの他にアクラ、ダカール、アビジャン、ラゴスに乗り入れている。■ダイヤTK593イスタン