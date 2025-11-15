セブパシフィック航空は、札幌/千歳〜マニラ線を12月9日から増便する。現在は火・木・土曜の週3往復を運航しており、これを1日1往復に増やす。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は札幌/千歳発が6時間10分、マニラ発が5時間5分。同路線はこの他に、フィリピン航空が週3往復を運航している。■ダイヤ5J5129札幌/千歳（18：25）〜マニラ（23：35）5J5128マニラ（11：20）〜札幌/千歳（17：25）