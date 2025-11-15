森保一監督が率いる日本代表が11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律が得点し、２−０で快勝した。日本がほとんどチャンスを作らせず、危なげなく白星を掴んだ一方、ガーナにとっては来夏の北中米ワールドカップを前に、非常に不安の残る結果となった。試合データを見れば、ボール支配率はほぼ同じだが、シュート数は日本の15本に対し、ガーナは６本と差がついた。敵将