この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 食べ物をわざと床に落とす3歳→母の言葉に「ごめんなさい」響いた言葉に2.1万いいね めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。食べたくないものを床に落としてしまう娘さんに