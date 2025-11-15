15日は七五三でした。本州では晴れた所が多く、青空の下で写真撮影をしたご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。また、大安にあわせて16日に予定されている方も多いかもしれません。そんな16日も、九州から東北は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。急な雨などで晴れ着がぬれてしまう心配はなさそうです。また、紅葉が見頃を迎えている地域では、青空と色付いた木々のコントラストが楽しめるかもしれません。一方で、