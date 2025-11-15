11月15日、京都競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、北村友一騎乗の1番人気、グレースジェンヌ（牝2・栗東・上村洋行）が勝利した。1/2馬身差の2着にケンブリッジグレイ（牝2・栗東・渡辺薫彦）、3着に2番人気のハヤブササキチャン（牝2・栗東・東田明士）が入った。勝ちタイムは1:35.7（良）。【京都4R】キズナ産駒 ソルパッサーレが6馬身差圧勝モーリス産駒2歳新馬戦・グレースジェンヌと北村友一騎手北村友一