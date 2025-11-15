大相撲九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）、元大関の十両朝乃山（３１＝高砂）が幕内時疾風（２９＝時津風）を寄り切って５勝目（２敗）を挙げた。今場所は西十両４枚目で迎え、幕内復帰を目指す中、初日から２連敗。「勝っておごらず、負けて腐らずと自分に言い聞かせている。最後まであきらめずに自分の相撲を取っていきたい」と冷静に語っていた。そして、３日目の十両荒篤山（３１＝荒汐）との取組から５連勝。