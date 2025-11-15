元経済産業省官僚で経済評論家の岸博幸氏が１５日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事の?過激投稿?にコメントした。薛剣氏は高市早苗首相が台湾有事について「存立危機事態になりうる」と発言したことに反発。Ｘに「勝手に突っ込んできた汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と投稿した。その後、この投稿は削除されたが、１４日には、中国外務省が国民