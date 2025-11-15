来年３月に開催されるＷＢＣの大会連覇がかかる日本代表のメンバー選考に注目が集まっている。前回の２０２３年大会は決勝の最終回に大谷翔平投手（３１＝当時エンゼルス）が登板し、同僚だったトラウトを空振り三振に仕留める劇的なフィナーレ。日本中を喜びと感動で包み込んだが、現状では大谷や山本、佐々木のドジャース勢、前回大会を脇腹の負傷で辞退せざるを得なくなった鈴木（カブス）らメジャー組の招集可否は不透明と