11月15日、京都競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1400m）は、武豊騎乗の1番人気、スマートジュリアス（牡2・栗東・中村直也）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にアイカンアズーラ（牝2・栗東・河嶋宏樹）、3着にリフラ（牡2・栗東・西村真幸）が入った。勝ちタイムは1:25.0（良）。2番人気でC.デムーロ騎乗、ミッキージャンプ（牡2・栗東・池江泰寿）は、4着敗退。【新馬/東京6R】シスキン産駒 マスターソアラがデビューV…上が