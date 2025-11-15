11月15日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、横山武史騎乗の3番人気、マスターソアラ（牝2・美浦・蛯名正義）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のシニャンガ（牝2・美浦・鹿戸雄一）、3着に1番人気のダノンプレサージュ（牝2・美浦・大竹正博）が入った。勝ちタイムは1:34.8（良）。断然人気馬を完封横山武史騎乗の3番人気、マスターソアラの鮮やかな末脚が炸裂して嬉しいデビューVを飾った。レース前半は