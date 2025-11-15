向こう一週間は、日ごとの変化が大きくなりそうです。特に、来週の中頃は、この冬一番の寒気が流れ込み、季節がさらに前進するでしょう。週の中頃は初冬の寒さ峠道は今シーズン初の積雪か天気は、この先も晴れる日が多いでしょう。気温は、日ごとの変化が大きくなりそうです。最高気温は、明後日17日(月)は各地とも20℃を上回り、この時期としては高いでしょう。昼間は快適な陽気になりそうです。18日(火)は平年並みに戻りますが