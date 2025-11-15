１１月１５日の福島８Ｒでアオラキに騎乗した小沢大仁騎手＝栗東・フリー＝は、レース中に落馬し負傷。頭部の負傷と診断を受け、２鞍が乗り替わりとなった。１６日も騎乗を予定していた全８鞍が乗り替わりとなる。変更は以下の通り。【１５日】９Ｒクレプスクルム吉田豊１１Ｒアメリカンマーチ松本大輝【１６日】２Ｒタマモジャスミン未定３Ｒモレポブラーノ石川裕紀人６Ｒ