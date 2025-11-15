◇大相撲九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が東同１０枚目・大栄翔（追手風）に押し出され１勝６敗となった。立ち合いは頭で当たったが、大栄翔に起こされてしまった。前に圧力をかけることなく、頭を押さえて引こうとして、そのまま土俵の外に出てしまった。「何も言うことはありません。はたき込みは狙っていましたが、うまく起こされてしまった。強い相手なので浮足立ってしまった