戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝は１１月１５日、東京で７鞍に騎乗し、５Ｒのコレオシークエンス、１２Ｒのダノンセンチュリーで２勝。１１８勝として、リーディングトップに再浮上した。最近２週で１７勝を挙げ、先週９日に１１７勝のトップに立ったクリストフ・ルメール騎手は、この日の東京の６鞍で勝利を挙げられず小休止。戸崎騎手は先週９日に首位から陥落したが、すぐに１位の座を奪い返した。３年連続８度目の年