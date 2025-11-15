旬を迎えた香川県オリジナル品種のキウイフルーツを楽しめる試食販売会「キウイフルーツフェア」が高松市のかがわ物産館・栗林庵で開かれています。 販売しているのは香川県が認定した生産者が大切に育て、「さぬき讃フルーツ」に認定されている２種類のキウイ。 世界最大級の大きさの「さぬきゴールド」と、一口サイズで食べやすい「さぬきキウイっこ」です。 訪れた家族連れらは、さぬき讃