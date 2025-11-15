弁護士探しのポータルサイト「ベンナビ離婚」が、20〜49歳の既婚女性2993人に実施したアンケートでは、60.3％が「これまでに一度は離婚を検討したことがある」と回答した。理由は「性格・価値観が合わない」（1042人）、「家事や育児を手伝ってくれない」（564人）、「夫の家族や親族との折り合いが悪い」（265人）など。しかし実際には、金銭面の不安や子どもへの影響、住まいの問題などが、離婚へのブレーキになっている。人生10