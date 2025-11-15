中国政府が中国国民に対し、日本への渡航を避けるよう注意喚起を行ったことについて、木原官房長官は「日本側の認識とは相容れない」として、中国側に対し適切な対応を強く求めたと明らかにしました。木原官房長官「日本側の認識とは相容れず、首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進と建設的かつ安定的な関係の構築という大きな方向性とも相容れるものではありません」木原長官はさらに、「立場の違いがあるからこそ、日中間の重層