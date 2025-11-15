７日、大連外国語大学のキャンパスで、イチョウの落ち葉を使って「イチョウ傘」を創作する清掃員。（大連＝新華社配信）【新華社大連11月15日】中国遼寧省の大連外国語大学にこのほど、「イチョウ傘」をはじめイチョウの落ち葉で作った創意あふれる作品が登場し、初冬のキャンパスに趣を添えている。作品は学校の清掃員らが仕事の合間に創作、多くの教師や学生が足を止めて写真に収めている。７日、大連外国語大学のキャンパスで