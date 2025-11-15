機械製造会社「大川原化工機」の冤罪事件を巡り、同社側は15日、東京都が支払った損害賠償金の一部を当時の警視庁公安部幹部ら3人に負担させるよう都に住民監査請求を起こしたと明らかにした。警視庁公安部と東京地検は2020年3〜6月、同社の「噴霧乾燥装置」が生物兵器製造に転用可能と判断し、無許可輸出したとして大川原正明社長（76）ら3人を逮捕・起訴。地検は初公判直前の21年7月、疑義が生じたとして起訴を取り消した。