１５日の福島８Ｒ（芝２６００メートル）に出走した白毛のアイドルホース・アオラキ（牡５歳、美浦・田村）が、２周目向正面で故障を発生し、競走を中止。左第１指関節開放性脱臼と診断され、予後不良と発表された。なお、落馬した小沢大仁騎手（２２）＝栗東・フリー＝は頭部の負傷のため、その後に騎乗予定だった９、１１Ｒと翌日の全８鞍で乗り代わりとなった。アオラキは父ゴールドシップ、母カスタディーヴァという血統。